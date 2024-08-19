Бредлі спрогнозував завершення кар'єри Деревʼянченка після поразки від Мбіллі
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що українець Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) після поразки від француза Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO) може завершити професійну кар'єру.
"Бувши свідком того, скільки завдано пошкоджень Дерев’янченку, ніхто не розуміє, що це зробить з ним. Це залежить від того, що поставлено на карту і що стоїть на кону, але це чоловік, якому 38 років.
Такі удари впливають на тебе, вони вплинуть пізніше у твоєму житті. Якби він залишався у грі, я міг би це зрозуміти, але цього не було. Це був майже провал, якщо не провал.
Тепер його майбутнє буде іншим. Він залишив частину себе на рингу, і ми постійно про це говоримо. Велику частину себе, і йому це не було потрібно. Його не зупинили.
Мій кут зупинив би бій. Це доблесна спроба, я розумію, але після цього він не буде таким, як раніше. Він може навіть не повернутися до боїв", — сказав Бредлі.
Зазначимо, що попри серйозне пошкодження, 38-річний українець продовжив бій і протримався всю дистанцію, а ближче до кінця навіть похитнув Крістіана.
Всі три судді віддали перемогу Мбіллі — 100:90, 99:91, 98:92. Після поєдинку француз назвав українця справжнім воїном та гладіатором.