Бредлі спрогнозував завершення кар'єри Деревʼянченка після поразки від Мбіллі

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що українець Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) після поразки від француза Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO) може завершити професійну кар'єру.

"Бувши свідком того, скільки завдано пошкоджень Дерев’янченку, ніхто не розуміє, що це зробить з ним. Це залежить від того, що поставлено на карту і що стоїть на кону, але це чоловік, якому 38 років.

Такі удари впливають на тебе, вони вплинуть пізніше у твоєму житті. Якби він залишався у грі, я міг би це зрозуміти, але цього не було. Це був майже провал, якщо не провал.

Тепер його майбутнє буде іншим. Він залишив частину себе на рингу, і ми постійно про це говоримо. Велику частину себе, і йому це не було потрібно. Його не зупинили.

Мій кут зупинив би бій. Це доблесна спроба, я розумію, але після цього він не буде таким, як раніше. Він може навіть не повернутися до боїв", — сказав Бредлі.