Срібний призер Сіднея-2000 Котельник: Спортсмени, на яких не розраховують, часом показують найвищі результати на Олімпіаді

Український боксер Андрій Котельник вважає, що спортсмени, від яких не чекають високих результатів, можуть здивувати на Олімпійських іграх.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Вірю, що шанси, як завжди, є в кожного спортсмена. І це не залежить від того, чи вважають тебе фаворитом, чи ні. Олімпійські ігри – це ті змагання, де спортсмени, на яких не розраховують, часом показують найвищі результати. Усе залежить від них: від фізичної форми й від психологічного стану. Неодноразово були випадки, коли ті, хто вигравав по кілька разів світові та континентальні першості, на Олімпіадах не завойовували жодної медалі", – сказав Котельник.

На Олімпійських іграх-2000 у Сіднеї Андрій здобув срібну медаль у ваговій категорії до 60 кілограмів. Після тієї Олімпіади Котельник почав свою професійну кар’єру.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.