У це важко повірити: відомий промоутер висловився щодо можливого повернення Кличка

Промоутер Боб Арум висловив думку, що повернення колишнього чемпіона у надважкій вазі Володимира Кличка у 48 років одразу на титульний бій без проміжних поєдинків неможливе.

Його слова наводить Sky Sports.

"Не забувайте, що коли повернувся Джордж Форман, то йому було не 45 років, а 41, і він програв Евандеру Голіфілду. Його протестували, тому Форман знав, де знаходиться. Але видається, що про повернення Кличка у 48 років без проміжних боїв не може бути і мови.

Мені так здається. Я просто не знаю. Я завжди був великим фанатом обох братів Кличків та однозначно українців. Але я не певен. Мені важко повірити, що Кличко може повернутися і вийти на титульний бій у надважкій вазі без серії проміжних поєдинків. У це просто справді важко повірити", – вважає Арум.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко може провести реванш проти британця Тайсона Ф'юрі.

Цей поєдинок можливий, якщо інший британський боксер Ентоні Джошуа не погодиться на бій проти Ф'юрі. А Ей Джей наразі сумнівається у тому, чи варто виходити на ринг після нищівної поразки від Даніеля Дюбуа.