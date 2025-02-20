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Дюбуа захворів напередодні бою з Паркером

Олександр Булава — 20 лютого 2025, 19:52
Дюбуа захворів напередодні бою з Паркером
Даніель Дюбуа
Getty Images

Володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) захворів за два дні до поєдинку проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Наразі 27-річний боксер проходить обстеження в лікарні.

Організатори поєдинку розглядають варіант із заміною, якщо британець не зможе вийти на бій.

Поєдинок заплановано на 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль

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