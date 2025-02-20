Дюбуа захворів напередодні бою з Паркером

Володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) захворів за два дні до поєдинку проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Наразі 27-річний боксер проходить обстеження в лікарні.

Організатори поєдинку розглядають варіант із заміною, якщо британець не зможе вийти на бій.

‼️ The Ring has learned that IBF heavyweight world champion Daniel Dubois is sick and is currently being evaluated by a doctor. A replacement is being pursued in the event that Dubois is unable to move forward with his defense against Joseph Parker on Saturday night. pic.twitter.com/7DbYg7gCEA — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2025

Поєдинок заплановано на 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль