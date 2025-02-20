Дюбуа захворів напередодні бою з Паркером
Даніель Дюбуа
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Володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) захворів за два дні до поєдинку проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).
Про це повідомляє The Ring.
Наразі 27-річний боксер проходить обстеження в лікарні.
Організатори поєдинку розглядають варіант із заміною, якщо британець не зможе вийти на бій.
Поєдинок заплановано на 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль