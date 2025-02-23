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Бівол прокоментував перемогу в реванші над Бетербієвим

Руслан Травкін — 23 лютого 2025, 02:37
Бівол прокоментував перемогу в реванші над Бетербієвим
Бетербієв і Бівол
Скриншот

Киргизстанець із російським громадянством Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) прокоментував свою перемогу на Артуром Бетербієвим (21-1, 20 КО) у бою за титули The Ring, WBC, IBF і WBO.

Після перемоги у флешкоментарі на ринзі він заявив, що щасливий, що зумів взяти реванш.

"Я просто дуже щасливий. Чекав на це останні кілька років. Дякую команді, тренерам, вболівальникам, батькові – всім.

Перший бій? Я програв і мені полегшало. У реванші було простіше. Сподіваюся, що я зробив достатньо. Зараз я був кращим, легшим, розслабленішим.

Було важко тримати Артура на дистанції весь бій, але йому було нелегко. У мене з'явився у таборі масажист, який допоміг. Ще раз дякую всій моїй команді.

Планів поки що немає. Зараз просто хочу відпочити", – заявив він.

Нагадаємо, попередній їхній бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114.

Бокс Артур Бетербієв Дмитро Бівол

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