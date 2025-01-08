Опетая після дострокової перемоги над Нікою кинув виклик чемпіону WBA і WBO

Австралійський чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (26-0, 20 KO) кинув виклик чемпіону WBA і WBO Гільберто Раміресу (47-1, 30 KO).

Свою заяву він зробив після бою проти новозеландського боксера Девіда Ніка (10-1, 9 KO).

"Раміресе, я йду за поясами. Ми йдемо за рештою титулів, друже. Ми йдемо за ними", – сказав Опетая.

Нагадаємо, австралієць переміг Ніка в 4 раунді, відправивши суперника в нокаут. Удар був настільки важким, що олімпійський призер, завалившись на канвас рингу, втратив свідомість.

Раніше Опетая зізнався, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), але для початку йому треба об'єднати титули у крузервейті.

Нагадаємо, промоутер Едді Гірн вважає, що Джей міг би дати гідну конкуренцію Усику.