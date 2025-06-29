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Фаворит переміг. Рамірес і Дортікос билися всі 12 раундів

Руслан Травкін — 29 червня 2025, 07:18
Фаворит переміг. Рамірес і Дортікос билися всі 12 раундів
Гільберто Рамірес – Юніель Дортікос
Скриншот

У місті Анагайм, Каліфорнія, відбувається великий вечір боксу "Пол – Чавес-молодший". У співголовній події зійшлися Гільберто Рамірес (48-1, 30 КО) та Юніель Дортікос (27-3, 25 КО).

Мексиканець і кубинець пройшли всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу чемпіону світу за версіями WBO та WBA в крузервейті Раміресу.

39-річний Юніель не найкращим чином провів початок зустрічі, але в середині бою досить непогано навлучав із середньої дистанції.

Остання третина бою пройшла для боксерів із перемінним успіхом. Куди рівніший двобій, ніж очікувалося.

Бокс – бій за титули WBO та WBA у крузервейті (до 90,7 кг)
29 червня

Гільберто Рамірес (Мексика) – Юніель Дортікос (Куба) UD 12 (115:112, 117:111, 115:112)

Нагадаємо, Деонтей Вайлдер здобув першу за три роки перемогу, нокаутувавши Тірелла Герндона. 

Бокс Гільберто Рамірес

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