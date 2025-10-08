Белью: Бій проти Паркера для Усика не є привабливим

Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью заявив, що не вважає привабливим поєдинок Усик – Паркер.

Про це він сказав у коментарі Froch on Fighting.

"Я просто не знаю, чи це привабливо. Подивившись на Усика, треба сказати, що у своїх останніх чотирьох боях він згенерував, напевно, близько 200-300 млн. Скільки разів він їздив до саудівців", – сказав Тоні.

Також Белью додав, що невідомо, чи погодиться вийти Олександр Усика (24-0, 15 КО) на бій проти Джо Паркера (36-3, 24 КО) менш ніж за 50 млн, а його боксерська спадщина не надто сильно покращиться після такого протистояння.

Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик повинен відбоксувати з переможцем пари Вордлі – Паркер.

Раніше Белью сказав, що Ітаума – єдиний боксер, який може зупинити Усика.