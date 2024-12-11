Батько Хейні: Великі новини незабаром

Білл Хейні, батько чемпіона у відпустці за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО) анонсував новини щодо майбутнього боксера.

Про це він розповів у соцмережі "Х", прикріпивши світлини з тренування сина.

"Поки вони говорять, ми працюємо. Поки вони сумніваються, ми діємо. Самі створили. Самі заробили. Ми нікому не звітуємо. Великі новини незабаром", – написав Хейні.

В останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.

Нещодавно повідомлялося, що Девін відмовився від поєдинку проти чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса.