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Батько Хейні: Великі новини незабаром

Олександр Булава — 11 грудня 2024, 00:45
Батько Хейні: Великі новини незабаром

Білл Хейні, батько чемпіона у відпустці за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО) анонсував новини щодо майбутнього боксера.

Про це він розповів у соцмережі "Х", прикріпивши світлини з тренування сина.

"Поки вони говорять, ми працюємо. Поки вони сумніваються, ми діємо.

Самі створили. Самі заробили. Ми нікому не звітуємо. Великі новини незабаром", – написав Хейні.

В останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.

Нещодавно повідомлялося, що Девін відмовився від поєдинку проти чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса.

Девін Хейні Білл Хейні

Девін Хейні

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