Нічого не змінилось, – Баколе "розніс" Дюбуа після поразки Усику
Відомий конголезький боксер Мартін Баколе прокоментував поразку Даніеля Дюбуа від Олександра Усика нокаутом на "Вемблі".
Спортсмен поспілкувався з Pro Boxing Fans.
"Я говорив про ще раніше: якщо Дюбуа боксуватиме так, я і в першому поєдинку, то його нокаутують. Саме це і трапилось – він нічого не змінив, не викидав джебів та заслужено програв.
Усик? Йому нема чого доводити, він усього досяг. Хоче – хай боксує, не хоче – завершує кар'єру, але він вже зробив щось неймовірне. Він найкращий, непереможний, тому велика йому повага", – розповів Баколе.
Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, ІВО, IBF).
Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.
Раніше сам Усик розповів, про що думав перед виходом на ринг.