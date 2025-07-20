Нічого не змінилось, – Баколе "розніс" Дюбуа після поразки Усику

Відомий конголезький боксер Мартін Баколе прокоментував поразку Даніеля Дюбуа від Олександра Усика нокаутом на "Вемблі".

Спортсмен поспілкувався з Pro Boxing Fans.

"Я говорив про ще раніше: якщо Дюбуа боксуватиме так, я і в першому поєдинку, то його нокаутують. Саме це і трапилось – він нічого не змінив, не викидав джебів та заслужено програв.



Усик? Йому нема чого доводити, він усього досяг. Хоче – хай боксує, не хоче – завершує кар'єру, але він вже зробив щось неймовірне. Він найкращий, непереможний, тому велика йому повага", – розповів Баколе.