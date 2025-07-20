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Нічого не змінилось, – Баколе "розніс" Дюбуа після поразки Усику

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 13:19
Нічого не змінилось, – Баколе розніс Дюбуа після поразки Усику
Queensberry/Leigh Dawney

Відомий конголезький боксер Мартін Баколе прокоментував поразку Даніеля Дюбуа від Олександра Усика нокаутом на "Вемблі".

Спортсмен поспілкувався з Pro Boxing Fans.

"Я говорив про ще раніше: якщо Дюбуа боксуватиме так, я і в першому поєдинку, то його нокаутують. Саме це і трапилось – він нічого не змінив, не викидав джебів та заслужено програв.

Усик? Йому нема чого доводити, він усього досяг. Хоче – хай боксує, не хоче – завершує кар'єру, але він вже зробив щось неймовірне. Він найкращий, непереможний, тому велика йому повага", – розповів Баколе.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, ІВО, IBF).

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Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення. 

Раніше сам Усик розповів, про що думав перед виходом на ринг.

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