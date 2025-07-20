Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Усик розповів, про що думав перед виходом на ринг з Дюбуа

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 12:47
Усик розповів, про що думав перед виходом на ринг з Дюбуа
Queensberry/Leigh Dawney

Абсолютний чемпіон світу з боксу в хевівейті Олександр Усик розповів, про що він думав коли виходив на ринг з Даніелем Дюбуа.

Спортсмен поспілкувався з BBC.

"Я молився. Тому дуже дякую Богу за цю перемогу. Я думав: "ого, це такий великий стадіон, це ж "Вемблі". Знаєте, багато хто грає на цій арені й ці спортсмени – топові, а я тут бився", – розповів Усик.

Також український абсолют відповів, чи був бій проти Дюбуа легкий на тлі того, що він тривав лише п'ять раундів.

"Бій не був легким. Ви знаєте, що Даніель – він наче бомба. Його кут завжди казав йому йти вперед і потім він викидав свої вибухові джеби. Тому бій взагалі не був легким", – додав Олександр.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, ІВО, IBF).

Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше Усик не виключив можливості побитись із Джейком Полом за правилами ММА.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Олександр Усик

Найвеличніший боксер усіх часів: студія аналітиків DAZN вибухнула емоціями після перемоги Усика над Дюбуа
Конфуз дня: команда Усика ледь не загубила чемпіонський пояс під час святкування перемоги над Дюбуа
Шикарний ракурс нокауту: Усик поділився ексклюзивним моментом перемоги над Дюбуа
Вкотре продемонстрував свій патріотизм і незламність, – Суркіс тепло привітав Усика з перемогою над Дюбуа
Підтримка Луніна, визнання від Ф'юрі та емоції Харлан: реакція зірок на перемогу Усика над Дюбуа

Останні новини