Усик розповів, про що думав перед виходом на ринг з Дюбуа
Queensberry/Leigh Dawney
Абсолютний чемпіон світу з боксу в хевівейті Олександр Усик розповів, про що він думав коли виходив на ринг з Даніелем Дюбуа.
Спортсмен поспілкувався з BBC.
"Я молився. Тому дуже дякую Богу за цю перемогу. Я думав: "ого, це такий великий стадіон, це ж "Вемблі". Знаєте, багато хто грає на цій арені й ці спортсмени – топові, а я тут бився", – розповів Усик.
Також український абсолют відповів, чи був бій проти Дюбуа легкий на тлі того, що він тривав лише п'ять раундів.
"Бій не був легким. Ви знаєте, що Даніель – він наче бомба. Його кут завжди казав йому йти вперед і потім він викидав свої вибухові джеби. Тому бій взагалі не був легким", – додав Олександр.
Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, ІВО, IBF).
Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.
Раніше Усик не виключив можливості побитись із Джейком Полом за правилами ММА.