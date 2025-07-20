Усик розповів, про що думав перед виходом на ринг з Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу з боксу в хевівейті Олександр Усик розповів, про що він думав коли виходив на ринг з Даніелем Дюбуа.

Спортсмен поспілкувався з BBC.

"Я молився. Тому дуже дякую Богу за цю перемогу. Я думав: "ого, це такий великий стадіон, це ж "Вемблі". Знаєте, багато хто грає на цій арені й ці спортсмени – топові, а я тут бився", – розповів Усик.

Також український абсолют відповів, чи був бій проти Дюбуа легкий на тлі того, що він тривав лише п'ять раундів.

"Бій не був легким. Ви знаєте, що Даніель – він наче бомба. Його кут завжди казав йому йти вперед і потім він викидав свої вибухові джеби. Тому бій взагалі не був легким", – додав Олександр.

🇺🇦 “I’M JUST ALEX, THE UKRAINIAN GUY!”



🥊 Oleksandr Usyk reflects on becoming a 2-time undisputed heavyweight champion



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Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, ІВО, IBF).

Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше Усик не виключив можливості побитись із Джейком Полом за правилами ММА.