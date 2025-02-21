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Я шокую світ: Баколе – про бій з Паркером

Олександр Булава — 21 лютого 2025, 19:54
Я шокую світ: Баколе – про бій з Паркером
Ентоні Джошуа та Мартін Баколе
Getty Images

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) готовий шокувати світ у поєдинку проти Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Цитує боксера Boxing Scene.

"Мені зателефонували та запросили на бій. Я сказав: "Я сумую за Саудівською Аравією". У мене є мета у боксі, тому я їду до Саудівської Аравії битися за свою мрію. Я хотів би подякувати Туркі Аль Аш-Шейху. Це дуже багато значить для мене, що ви обрали саме мене на заміну Даніелю Дюбуа.

Великий кард, велика платформа. Я такий вдячний долі, що не можу передати словами. Дуже дякую моїй команді та промоутеру Бену Шалому.

Я не можу дочекатися цього моменту. Це неймовірно. Здається, я сплю, але це не сон. Я гадаю, що завтра шокую світ. Я боксер, якого можна порівняти із солдатом. Коли б тебе не попросили піти на війну, завжди якби був готовий. Тож я готовий піти на війну", – розповів Баколе.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.

Джозеф Паркер Мартін Баколе

Джозеф Паркер

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