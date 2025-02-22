Баколе прибув у Саудівську Аравію на бій з Паркером

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) прилетів в Ер-Ріяд на бій з Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Боксер перебував у Конго, коли прийняв пропозицію замінити Даніеля Дюбуа в поєдинку проти Джозефа Паркера, який відбудеться сьогодні, 22 лютого.

Через тривалий переліт він пропустив традиційну церемонію зважування, на якій Паркер показав вагу 121,1 кг. Після чого провів битву поглядів з головою Queensberry Promotions Френком Ворреном.

With Martin Bakole still on his way to Riyadh, @FrankWarren stood in on weigh-in duties up against Joseph Parker 🤣#TheLastCrescendo | #RiyadhSeason | Saturday | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/vCo3oF6w0U — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 21, 2025

Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.