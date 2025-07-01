Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Паро та Дельгадо визначать претендента на пояс Гітчинса

Олександр Булава — 1 липня 2025, 20:20
Паро та Дельгадо визначать претендента на пояс Гітчинса
Bet365 Australia

Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала поєдинок між австралійцем Ліамом Паро (26-1, 16 КО) та мексиканцем Ліндольфо Дельгадо (23-0, 16 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Переможець отримає статус обов’язкового претендента на титул IBF у першій напівсередній вазі, яким володіє Річардсон Гітчинс (20-0, 8 КО).

Торік Паро втратив титул саме проти Гітчинса, поступившись йому роздільним рішенням суддів. Нещодавно він повернувся на переможний шлях, коли у 5 раунді нокаутував Джонатана Наварро (18-2, 9 КО) на вечорі боксу в Австралії.

Дельгадо у квітні здобув найкращу у своїй кар'єрі перемогу, коли здолав Елвіса Родрігеса.

Нагадаємо, кілька днів тому Річард Гітчінс захистив свій титул IBF,  нокаутувавши Джорджа Камбососа.

Ліам Паро

Ліам Паро

Паро сенсаційно завоював титул чемпіона IBF у першій напівсередній вазі

Останні новини