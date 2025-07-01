Паро та Дельгадо визначать претендента на пояс Гітчинса

Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала поєдинок між австралійцем Ліамом Паро (26-1, 16 КО) та мексиканцем Ліндольфо Дельгадо (23-0, 16 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Переможець отримає статус обов’язкового претендента на титул IBF у першій напівсередній вазі, яким володіє Річардсон Гітчинс (20-0, 8 КО).

Торік Паро втратив титул саме проти Гітчинса, поступившись йому роздільним рішенням суддів. Нещодавно він повернувся на переможний шлях, коли у 5 раунді нокаутував Джонатана Наварро (18-2, 9 КО) на вечорі боксу в Австралії.

Дельгадо у квітні здобув найкращу у своїй кар'єрі перемогу, коли здолав Елвіса Родрігеса.

Нагадаємо, кілька днів тому Річард Гітчінс захистив свій титул IBF, нокаутувавши Джорджа Камбососа.