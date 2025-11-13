Українська правда
Паро та Донован проведуть бій-елімінатор IBF у Брісбені

Володимир Варуха — 13 листопада 2025, 11:02
Ліам Паро

Колишній чемпіон світу за версією IBF у першій напівсередній вазі Ліам Паро зустрінеться з ірландцем Педді Донованом 16 січня.

Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок відбудеться у Брісбені (Австралія) та матиме статус елімінатора IBF.Переможець цього бою отримає право поборотися за титул із чинним чемпіоном світу Льюїсом Крокером.

Паро у вересні 2025 року здолав Давида Папо одноголосним рішенням суддів, тоді як Донован цього року двічі поступився Крокеру.

Раніше повідомлялося, що Джейк Пол та Ентоні Джошуа перебувають на завершальній стадії угоди.

