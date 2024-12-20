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Повідомить після Нового року: Арум – про майбутнє Ломаченка

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 13:55
Повідомить після Нового року: Арум – про майбутнє Ломаченка

Голова Top Rank Боб Арум заявив, що майбутнє чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) визначиться на початку наступного року.

Про це промоутер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Я зустрівся з Василем, його батьком та Егісом кілька місяців тому, коли Лома ще жив у Лос-Анджелесі, тренувався в Лос-Анджелесі, перед тим, як після свого останнього бою він сказав мені, що хоче провести час зі своїми дітьми.

Він сказав, що збирається повернутись в Україну і зв’яжеться зі мною після Нового року, щоб повідомити, чи хоче він битися і з ким він хоче битися. Тож це найкраще, що я можу зробити. Я не можу читати думки хлопця, я не знаю, як він хоче діяти. Він перебуває в ситуації, коли в Україні все ще триває війна, тому я не можу передбачити", – розповів Арум.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та відмовився виходи на ринг до кінця року.

Василь Ломаченко Боб Арум

Василь Ломаченко

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