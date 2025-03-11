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Українець Хегай прокоментував поразку в бою проти Гонсалеса

Руслан Травкін — 11 березня 2025, 06:56
Українець Хегай прокоментував поразку в бою проти Гонсалеса
Арнольд Хегай
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Український боксер Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) прокоментував поразку від американця Джоета Гонсалеса (26-4, 15 КО). Він визнав, що опонент виявився сильнішим, ніж очікувалося.

Слова Хегая цитує BoxingScene.

"Він був сильнішим, ніж я думав. Я не знаю, чому все так сталось. Я не відчував сили в своїх ударах. Я не був собою. Моя сила була не та", – сказав Хегай.

Нагадаємо, Хегай зазнав поразки роздільним рішенням суддів.

До бою Арнольд був на другому місці рейтингу WBO. Якби він виграв то міг би претендувати на бій за чемпіонський титул цієї організації у ваговій категорії до 57,2 кг.

Арнольд Хегай Бокс

Арнольд Хегай

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