Хегай: Бій проти Еспінози може змінити моє життя

Український боксер Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО), який є претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBO у напівлегкій вазі, поділився думками про майбутній поєдинок проти чинного чемпіона Рафаеля Еспінози (27-0, 23 КО) з Мексики.

Слова боксера цитує LuckyPunch.

"Підготовка пройшла добре, слава Богу, без травм. Було складно знайти спаринг-партнерів із такими габаритами. Еспіноза – хороший суперник, поки що без поразок. Його сильні сторони – це габарити, а слабкі – часто відкривається під час обмінів ударами. На сьогодні це найбільший бій у моїй кар'єрі. Цей поєдинок може змінити моє життя, і я зможу почати писати власну історію в боксі", – сказав Хегай.

Бій за титул чемпіона світу за версією WBO між Арнольдом Хегаєм та Рафаелем Еспінозою відбудеться 15 листопада у Мексиці.

