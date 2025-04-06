Розбір польотів: Усик показав архівне тренування, на якому переглядає повтор бою з Ф'юрі

В соцмережах з’явилося архівне відео тренування Олександра Усика, яке не залишило байдужими його фанатів.

На кадрах видно, як український чемпіон поєднує фізичну підготовку з детальним переглядом свого поєдинку проти Тайсона Ф’юрі.

Усик уважно стежить за кожним моментом на екрані, працюючи водночас над технікою. Цей момент демонструє не лише його професіоналізм, а й глибокий аналітичний підхід до власних виступів.

Особливу атмосферу відео створює саундтрек – у фоні грає хіт відомого українського співака Артема Пивоварова.

Нагадаємо, у грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера,боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.

Не так давно команда Усика підтвердила готовність провести бій з Джейком Полом.