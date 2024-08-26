Український боксер заявив, що Теофімо може обрати його для добровільного захисту

Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі (25-2, 6 КО) назвав умову, за якої він зможе провести титульний поєдинок з американцем Теофімо Лопесом (21-1, 13 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю Sport Business Media.

"Скільки ще знадобиться боїв, аби стати претендентом на титул? Дати відповідь на це питання непросто, адже бокс – це бізнес, і велику роль у ньому грає робота менеджерів та промоутерів.

Мені може пощастити – і чемпіон Теофімо Лопес може обрати мене для добровільного захисту, а може і не обрати, і тоді, можливо, знадобиться 3-4 бої аби дійти до цього поєдинку", — сказав Фаніян.