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Український боксер заявив, що Теофімо може обрати його для добровільного захисту

Ігор Чернявський — 26 серпня, 11:20
Український боксер заявив, що Теофімо може обрати його для добровільного захисту
Теофімо Лопес
Getty Images

Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі (25-2, 6 КО) назвав умову, за якої він зможе провести титульний поєдинок з американцем Теофімо Лопесом (21-1, 13 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю Sport Business Media.

"Скільки ще знадобиться боїв, аби стати претендентом на титул? Дати відповідь на це питання непросто, адже бокс – це бізнес, і велику роль у ньому грає робота менеджерів та промоутерів.

Мені може пощастити – і чемпіон Теофімо Лопес може обрати мене для добровільного захисту, а може і не обрати, і тоді, можливо, знадобиться 3-4 бої аби дійти до цього поєдинку", — сказав Фаніян.

У своєму попередньому поєдинку Арам переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги.

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