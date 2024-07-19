Фаніян: Ми з командою обрали версію, за якою рухаємось

Чемпіон світу за версією WBF у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (24-2, 6 КО) разом зі своєю командою вирішив рухатися по лінії WBO.

Про це він розповів у інтерв’ю SportBusiness. Media.

"Для мене головне, що на кону цього протистояння (з Хуаном Родрігезом – прим.) буде пояс WBO Global, завоювання якого, я вірю, наблизить мене до дуелі за повноцінний титул. Наразі кожен свій бій я розглядаю лише в цьому контексті. Ми з командою обрали версію, за якою рухаємось, це Всесвітня боксерська організація, потрібно перемагати Родрігеза і ми будемо йти далі.

Третього серпня, як і в кожному іншому поєдинку, я буду намагатись показати в рингу свої найкращі якості аби вболівальникам мій бій сподобався. Якщо зможу завершити протистояння достроково – буде добре, але заряджатись на нокаут не планую", – сказав Фаніян.