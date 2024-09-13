Час повертатися: Фаніян анонсував відновлення тренувань

Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (26-2, 6 КО), який володіє титулом WBO Global, анонсував відновлення тренувань.

Про це боєць розповів в Instagram.

"Відпочив, час повертатися! На наступному тижні вже поступово починаю відновлювати тренування. Старт тренувального процесу починається зі щоденних тренувань спрямованих на фізичну підготовку", — сказав Фаніян.

У своєму попередньому поєдинку Арам переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги.