Час повертатися: Фаніян анонсував відновлення тренувань
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Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (26-2, 6 КО), який володіє титулом WBO Global, анонсував відновлення тренувань.
Про це боєць розповів в Instagram.
"Відпочив, час повертатися! На наступному тижні вже поступово починаю відновлювати тренування. Старт тренувального процесу починається зі щоденних тренувань спрямованих на фізичну підготовку", — сказав Фаніян.
У своєму попередньому поєдинку Арам переміг мексиканця Хуана Родрігеса. Після цього Всесвітня боксерська організація включила його в топ-10 рейтингу першої напівсередньої ваги.