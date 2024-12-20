Даніель Лапін та Андрій Новицький: прев'ю боїв українців в андеркарді Усик – Ф'юрі

21 грудня 2024 в Ер-Ріяді відбудеться по-справжньому український вечір боксу. Олександр Усик – хедлайнер події, а його другий бій проти Тайсона Ф'юрі претендує на статус поєдинку року, десятиліття, століття і далі у кого на що фантазії вистачить. Співголовною подією стане зустріч Сергія Богачука з британцем Ішмаелем Девісом. Українцю трошки зіпсував настрій узбек Ісраїл Мадрімов, що відмовився від бою на користь поєдинку з Верджілом Ортісом. Але такі вже реалії професійного боксу – є привабливіша пропозиція, треба хапатися за можливість.

В перших же двох сутичках ночі шанс засвітитися на великій події отримали важковаговик Андрій Новицький та напівтяж Даніель Лапін. Розглянемо, хто опинився у них в суперниках і наскільки небезпечними очікуються бої для наших непереможених поки що хлопців.

Даніель Лапін – Ділан Колін: титульний бій непереможених

Українець Лапін та француз Колін змагатимуться за пояси IBF Intercontinental і WBA Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг). Інтриги додає те, що битимуться досі непереможені боксери.

Найбільше в очі впадає різниця в зрості. В десяти переможних поєдинках, проведених на професійному ринзі, Даніель вдало використовував власну перевагу в антропометрії. Зазвичай ефективно стримує опонента джебом, створює незручність завдяки правобічній стійці.

Поки що важко сказати, наскільки дієвою така тактика буде в боях проти більш майстерних суперників. Компанія USYK-17 Promotions дуже обережно веде боксера, підбираючи далеко не найсильнішу опозицію. Можливо, ще є рік-два на "розкачку", тим більше, що Усик свого протеже постійно підтягує у власні зіркові андеркарди.

За оцінками букмекерів французький боєць також не складе конкуренцію українцю. 30-річний Ділан Колін прийшов у бокс з кулачних боїв. Серед його переваг можна виокремити:

атлетизм і непогану фізичну підготовку до поєдинків;

доволі жорстку манеру ведення сутичок, що перенесено з досвіду кулачних боїв;

тактичний інтелект – вміння пристосовуватися до суперників протягом бою.

Цікаво буде поспостерігати, що протиставить височенному українцеві француз. Поки що в нього суперників з такою антропометрією не було. Останній бій Ділан провів понад рік тому. 9 грудня 2023 переміг Гаетано Нтамбве в поєдинку за титул чемпіона в напівважкій вазі за версією Федерації бокса Франції. Всі свої бої Колін провів виключно в рамках національних змагань під егідою даної асоціації. За міжнародний титул позмагається вперше.

Даніель Лапін на відміну від суперника в цьому році не відпочивав і встиг провести два поєдинки. 10 лютого не зустрів спротиву з боку чорногорського боксера Альміра Скріелі, відправивши його в три нокдауни за два раунди, після чого рефері зупинив бій. Португалець Октавіу Пудивітр взагалі здався в першому раунді, отримавши потужний лівий. Цей поєдинок проходив 18 травня в андеркарді першої серії Усик – Ф'юрі.

На перемогу Даніеля букмекери виставляють символічні 1.09. Особливої інтриги ніхто не очікує. Сподіваємося Лапін нас не здивує, а USYK-17 Promotions підбере йому більш потужного і цікавого супротивника вже в наступному поєдинку.

Андрій Новицький – Едгар Рамірес: титульна зустріч під егідою WBC International

Відкриє аравійський вечір боксу сутичка важковаговиків: українець Андрій Новицький за задумом організаторів поб'є мексиканця Едгара Раміреса. Те, що заокеанського гостя привезли як чергову жертву Андрія, засвідчують і букмекери, не приймаючи ставки на цей десятираундовий поєдинок. Але чи все так просто і Новицького чекає чергова легка прогулянка?

Рекорд з 13 перемог і десяти нокаутів Новицький набив всього за два роки. Грудневий поєдинок буде для українця вже шостим у 2024-му. Тільки два попередні протистояння були десятираундовими. Щоправда, Кіта Райделла Мейса-молодшого Андрій нокаутував вже в першій трихвилинці. Але це була скоріше пародія на професійний бокс, адже суперник виглядав, м'яко кажучи, не атлетично.

Зате тоді українець отримав пояс WBC International. Захист останнього склався за іншим сценарієм. 33-річний Шон Лафері простояв всі 10 раундів, але суддівські оцінки були однозначними на користь Новицького. Бій був одностороннім, але Андрій вже не зміг достроково здолати далеко не майстерного опонента.

Чому експерти не очікують особливо гострого спротиву з боку мексиканця? Річ у тім, що Едгар Рамірес взагалі не має якихось помітних здобутків на професійному ринзі. Лише останній його бій 30 березня цього року був восьмираундовим, де він і взяв пояс WBC Latino завдяки розділеному рішенню суддів. І це проти 33-річного Луїса Паскаля – професійного "мішка" для місцевих "зірок", що сходять.

Чесно кажучи, якщо Лапіну ще підібрали пристойного бійця якраз для впевненої перемоги, то чим може захопити "шоу" Новицький – Рамірес, незрозуміло. Хоча в темпі шість боїв за рік більш небезпечних опонентів дійсно долати важко. В цьому плані згадуються 1997-1999 роки Володимира Кличка. Але ж йому тоді було не 29 років. Коли тобі 22-23 можна й набити статистику перемог для подальшої зіркової кар'єри. Це не для порівняння, адже порівнювати ці величини було б дивно.

Де українцям дивитися бої земляків

Великий вечір українського боксу зможемо побачити завдяки медіасервісу MEGOGO. Початок трансляції заплановано на 18:00 21 грудня. Звітні два поєдинки якраз заплановані на старті події. Повболіваємо за наших спортсменів та будемо сподіватися, що вони не затягуватимуть свої зустрічі. Треба впевнено записувати в персональний професійний рекорд ще по одній достроковій перемозі. Але б'ються доволі важкі хлопці, тому статися може все що завгодно. Отож, розімнемо свої вболівальницькі нерви в очікуванні боїв Богачука та Усика.

Андрій Зуєв для Чемпіона

Відповідальний редактор – Денис Шаховець