Мбіллі — Дерев'янченко: анонс боксерського поєдинку у Квебеці

У ніч на 18 серпня у Квебеці (Канада) відбудеться вечір боксу, в головній події якого в ліміті суперсередньої ваги поб'ються француз Крістіан Мбіллі та українець Сергій Дерев'янченко.

Сергій Дерев'янченко

38-річний Дерев'янченко отримав черговий шанс повернутися до топів у власній ваговій категорії. У квітні 2024 року він одноголосним рішенням суддів переміг Вона Александера, що дозволило отримати ще один бій за титул.

Проти Деніела Джейкобса, Геннадія Головкіна, Джермалла Чарло, Карлоса Адамеса та Хайме Мунгії українець витримував усі раунди, але цього було замало для загальної перемоги.

Сподіваємось, цього разу боксеру пощастить більше.

Крістіан Мбіллі

29-річний Мбіллі почав професійну кар'єру ще 2017 року. За цей час він встиг провести 27 боїв. Француз здобув перемогу у кожному з них, 23 рази вигрававши нокаутом.

Звичайно, це говорить про те, що він досить серйозний опонент. Хоча, якщо вивчити список суперників, то особливих топів у ньому і не знайдеться.

Прогноз на бій

Сергій був "пограбований" у боях проти Мунгії та Джейкобса. Чудово тримався проти Головкіна. У кожному з поєдинків він падав на настил рингу, але вставав і відповідав серією влучних ударів, через що судді віддавали лише мінімальні перемоги фаворитам.

Є надія, що Дерев'янченко прекрасно розумітиме, що у рівному бою судді знайдуть 1000 та 1 причину порахувати раунди на користь Мбіллі, тому зробить все, щоб нокаутувати того. Відступати все одно нікуди. Або зараз, або вже ніколи.