Непереможний американський боксер визначив фаворита бою Тайсон – Пол

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд (32-0, 16 КО) вважає, що Майк Тайсон (50-6, 44 КО) переможе Джейка Пола (10-1, 7 КО).

Про це він сказав у подкасті AllTheSmoke.

"Я ставлю на Тайсона. Чому на нього? Тому що це "Залізний" Майк Тайсон! Думаю, Майк матиме перевагу на старті поєдинку. І в цей момент Джейку бажано бути уважнішим. І доки Тайсон залишатиметься свіженьким, ударна міць буде при ньому. Але з кожним наступним раундом ініціатива переходитиме до рук Полу. Почне позначатися різниця у віці. Рефлекси не ті. І так далі", – сказав Ворд.

Нагадаємо, в кінці процедури зважування бійці мали провести стердаун. Тайсон раптово завдав ляпаса своєму супернику. Джейк образився за цей вчинок на колишнього чемпіона світу. Зазначимо, що "Залізний Майк" виявився трохи важчим за Пола.

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.