Хейні анонсував повернення на ринг

Американський боксер Девін Хейні (31-1, 15 КО) анонсував повернення на ринг через 3 місяці.

Про це він написав у своєму X (колишній Twitter)

" Бокс вже не той… Час повертатися. Даю вам всім 3 місяці", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на цей пост відреагував голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Він написав, що чекає його в Ер-Ріяді, на що боксер відповів, що скоро побачимось.

Нагадаємо, напередодні Хейні прийняв рішення тимчасово призупинити професійну кар'єру, після чого Світова боксерська рада (WBC) позбавила його статусу чемпіона світу в напівсередній вазі.

Вона присвоїла Девіну статус "чемпіона у відпустці", який дозволить йому за бажання битися з чинним чемпіоном одразу після відновлення кар'єри.

В останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.