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Друга ліцензія для України: Абдураїмов здобув путівку на Олімпійські ігри-2024

Владислав Уткін — 1 червня, 17:15
Друга ліцензія для України: Абдураїмов здобув путівку на Олімпійські ігри-2024

Український боксер у ваговій категорії до 57 кг Айдер Абдураїмов здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

20-річний українець переміг представника Киргизстану Мунарбека Сеїтбека Улу у півфіналі кваліфікаційному турніру у Таїланді та отримав путівку на Олімпіаду.

Загалом, уродженець Мелітополя здолав п'ять суперників на змаганні. У першому раунді Абдураімов взяв гору над срібним призером Олімпіади в Ріо-2016 венесуельцем Йоелем Фіноля, у другому поєдинку переміг Мвенго Мвале із Замбії, в 1/8 перебоксував представника Таджикістану Асрора Вакхідова, а у чвертьфіналі здолав німця Деніса Бріла.

Зазначимо, що Абдураїмов став другим українським боксером, після Олександра Хижняка, який виступить на Іграх-2024.

Варто додати, українські боксерки також брали участь у кваліфікаційному турнірі, проте ліцензію здобути не змогли. Відтак Україна не буде представлена на майбутній Олімпіаді у жіночому боксі.

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