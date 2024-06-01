Друга ліцензія для України: Абдураїмов здобув путівку на Олімпійські ігри-2024

Український боксер у ваговій категорії до 57 кг Айдер Абдураїмов здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

20-річний українець переміг представника Киргизстану Мунарбека Сеїтбека Улу у півфіналі кваліфікаційному турніру у Таїланді та отримав путівку на Олімпіаду.

Загалом, уродженець Мелітополя здолав п'ять суперників на змаганні. У першому раунді Абдураімов взяв гору над срібним призером Олімпіади в Ріо-2016 венесуельцем Йоелем Фіноля, у другому поєдинку переміг Мвенго Мвале із Замбії, в 1/8 перебоксував представника Таджикістану Асрора Вакхідова, а у чвертьфіналі здолав німця Деніса Бріла.

Зазначимо, що Абдураїмов став другим українським боксером, після Олександра Хижняка, який виступить на Іграх-2024.

Варто додати, українські боксерки також брали участь у кваліфікаційному турнірі, проте ліцензію здобути не змогли. Відтак Україна не буде представлена на майбутній Олімпіаді у жіночому боксі.