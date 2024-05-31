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Абдураімов вийшов у півфінал олімпійського кваліфікаційного турніру

Олександр Булава — 31 травня, 17:34
Абдураімов вийшов у півфінал олімпійського кваліфікаційного турніру

Український боксер Айдер Абдураімов здобув перемогу у чвертьфіналі на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

Українець одноголосним рішенням суддів переміг Деніса Бріла, який представляє Німеччину.

Змагання триватимуть до 2 червня.

Нагадаємо, на старті турніру Абдураімов здолав срібного призера Олімпіади в Ріо-2016 венесуельця Йоеля Фіноля, у другому матчі переміг Мвенго Мвале із Замбії, а в 1/8 перебоксував представника Таджикістану Асрора Вакхідова.

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