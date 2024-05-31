Абдураімов вийшов у півфінал олімпійського кваліфікаційного турніру

Український боксер Айдер Абдураімов здобув перемогу у чвертьфіналі на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

Українець одноголосним рішенням суддів переміг Деніса Бріла, який представляє Німеччину.

Змагання триватимуть до 2 червня.

Нагадаємо, на старті турніру Абдураімов здолав срібного призера Олімпіади в Ріо-2016 венесуельця Йоеля Фіноля, у другому матчі переміг Мвенго Мвале із Замбії, а в 1/8 перебоксував представника Таджикістану Асрора Вакхідова.