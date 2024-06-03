8 років тому помер великий Мухаммед Алі

8 років тому на 75-му році життя помер легендарний боксер Мухаммед Алі.

Алі був єдиним боксером, який тричі вигравав титул чемпіона світу у важкій вазі. За свою майже двадцятирічну спортивну кар'єру він виграв 56 поєдинків, 37 з яких закінчилися нокаутом.

Вперше він виграв світовий титул під своїм справжнім ім'ям Кассіус Клей в поєдинку з Сонні Лістоном в лютому 1964 року. До цього на його рахунку було лише 12 зустрічей в якості професійного боксера, всі вони завершилися його перемогою.

У 1967 році, після відмови проходити службу в армії, він був позбавлений чемпіонського титулу, йому також заборонили проводити бої на території США, а також виїжджати за кордон.

Скасування заборони на проведення боїв дозволила Алі повернути чемпіонський титул в 1974 році в поєдинку з Джорджем Форманом.

Програвши в 1978 році Леону Спінксу, в повторному поєдинку того ж року Алі зумів повернути титул, ставши, таким чином, чемпіоном світу в третій раз.

Життя знаменитого боксера в цифрах і фактах