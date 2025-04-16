Легендарний О'Салліван назвав гравців, за перегляд чиїх матчів він би заплатив

Легенда снукеру Ронні О'Салліван, який наразі посідає п'яте місце світового рейтингу, назвав гравців, за перегляд чиїх матчів готовий платити кошти. Особливо англієць похвалив бельгійця Люку Бреселя.

Його слова наводить Metro.uk.

"У World Snooker Tour повно талановитих гравців. Я вважаю, що є як мінімум п'ять чи шість гравців, за чиєю грою я спостерігав би із задоволенням і за гроші. Тож я не самотній у своїй думці. Джиммі Уайт, Алекс Хіггінс і я багато років радували глядачів по всьому світу. Уболівальники завжди нас підтримували. Але зараз з'явилося нове покоління яскравих та цікавих гравців. Лука Бресель, наприклад, просто чудовий! Я міг би дивитися, як він грає, безкінечно. Джадд Трамп, Кайрен Вілсон, Дін Цзюньхуей – всі вони видатні снукеристи, за грою яких варто спостерігати", – сказав О'Салліван.

Зазначимо, що легендарний О'Салліван ще не вирішив чи візьме участь у World Snooker Championship 2025. Наразі він посідає 5 місце світового рейтингу.

У нещодавньому інтерв'ю семиразовий чемпіон світу заявив, що вважатиме успіхом, якщо зуміє здобути хоча б одну перемогу на World Snooker Championship 2025, якщо заявиться на першість.

49-річний гравець не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.

Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

Чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон сподівається, шо "ракета" все таки візьме участь у World Snooker Championship 2025.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.