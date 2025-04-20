Пейфань прокоментував сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном світу

Китайський снукерист Лей Пейфань, який посідає 39 місце світового рейтингу, сенсаційно зумів вибити у першому раунді World Snooker Championship 2025 чинного чемпіона Кайрена Вілсона.

У коментарі для BBC 21-річний Лей відмітив, що дуже хвилювався, але в кінцівці просто перестав думати, що дозволило розслабитися.

"Я не думав, що в мене багато шансів, коли відбулося жеребкування. Але коли я вийшов на арену і побачив публіку, я відчув величезне хвилювання. Це справді відповідало тому, що я бачив по телевізору усі попередні роки.

Ближче до кінця я напевно відчував сильний тиск. Я заспокоював себе і говорив, що не треба надто багато думати – потрібно просто розслабитися та грати вільно.

Мені дуже сподобалося грати тут – публіка, освітлення, вся атмосфера просто приголомшлива. Я повністю поринув у гру і був щасливий протягом усього матчу.

У дитинстві я часто дивився на це по телевізору, а тепер все було по-справжньому, я справді сидів поряд із цим столом. Це навіяло стільки дитячих спогадів. І, звичайно, це змусило мене ще більше захотіти перемогти – я багато трудився, щоб потрапити сюди, і хотів хоч чимось віддячити вболівальникам і собі", – сказав Пейфань.