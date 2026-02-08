Визначилися фіналісти World Grand Prix

У Гонконгу на арені "Каі Так Арена" відбувся передостанній день турніру World Grand Prix. Визначилися фіналісти турніру.

За титул у вирішальній грі зійдуться Чжао Сіньтун і Чжан Аньда.

34-річний Анда обіграв Чжоу Юелуна. Аньда виглядав упевненіше. Оформив 5 залікових серій, включаючи два сенчурі-брейки, але гра затягнулася до вирішального фрейму.

Доля переможця вирішувалася на кольорових. Юелун йшов до перемоги, але впустив биток у лузу. Аньда зачистив стіл від найцінніших куль.

У вечірній сесії зійшлися Чжао Сіньтун і Сяо Годун. Перший фрейм чемпіон світу програв, хоч і зробив серію на 55 очок.

Чжао не зупинився й практично кожен його вихід до столу був феєричним. Сіньтун за гру зробив 6 залікових серій, а завершив гру сенчурі-брейком на 121 очко.

Снукер – World Grand Prix 2026

1/4 фіналу, 7 лютого

Загальний призовий фонд World Grand Prix складає 700 тисяч фунтів. Переможець отримає 180 тисяч.

Нагадаємо, зірковий снукерист пояснив, чому театр "Крусібл" може втратити право проведення чемпіонату світу.