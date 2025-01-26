Визначилися всі учасники "Групи переможців" Ліги чемпіонів зі снукеру

В англійському Лестері триває нерейтинговий, але досить цікавий снукерний турнір – Ліга чемпіонів. Змагання проходять за досить незвичним форматом і вже надали вболівальникам немало цікавих результатів.

Декілька слів про формат

Турнір в Лестері має дещо незвичний (відносно інших подібних змагань) формат. По-перше, всі поєдинки на абсолютно всіх стадіях грають до трьох перемог. По-друге, призові нараховують за кожен виграний фрейм! А також за вихід у півфінал, фінал та за перемогу у групі. Окрім цього – за найвищий брейк у групі. Учасники у групі (їх семеро) грають кожен з кожним і отримують один бал за перемогу. Якщо у двох гравців цей показник однаковий – вище у турнірній таблиці буде той, хто виграв більше партій. Якщо цей показник однаковий, враховують різницю виграних та програних фреймів. У випадку рівності й цих показників беруть до уваги очну зустріч суперників.

Після закінчення матчів у групі двоє гравців, що фінішували на 6 та 7 сходинках, припиняють участь у змаганнях. 5-й переходить до наступної групи. Перші чотири грають півфінали та фінал. Переможець переходить до фінальної групи, "Групи переможців". Решта, як і №5, мігрують до наступної групи.

Ну і по-третє: матчі проходять без глядачів, слідкувати за ними можна лише по ТБ чи інтернету.

Рекорд Джека Джонса

Матчі у перших чотирьох групах було зіграно на початку січня. А група №5 стартувала після Мастерса, і в її складі виявилися одразу три учасники найпрестижнішого нерейтингового турніру. Проте двоє з них – Ніл Робертсон і Стюарт Бінгем – відверто провалили турнір. На груповій стадії вони спромоглися виграти лише по 2 матчі (причому в очній зустрічі Ніл переміг Стюарта) і припинили боротьбу. Том Форд програв на 1 партію менше, ніж Бінгем – і з 5-го місця перейшов до групи №6. Трамп же в підсумку дійшов до фіналу.

Джек Джонс Getty Images

В останньому турі групової стадії сталася історична подія. Джек Джонс у поєдинку з Метью Селтом спробував зробити максимальну серію. Він не забив 15-ту чорну кулю, проте річ в іншому. Джонс розпочав турнір з групи №1 і програв всі 4 (!) попередні фінали. Але при цьому зробив багато сенчурі. Так от, оця невдала спроба максимуму стала для валлійця 24-ю сотнею на турнірі, і це стало офіційним рекордом для гравців Туру. Для порівняння: №№9-10 у сезонному рейтингу найсерійніших гравців, Марк Вільямс та Сяо Годун, на той момент зробили за сезон по 27 сенчурі. Джонс – 24 в одному турнірі, з якого ще не вилетів!

Що ж до результатів групи, то Селт у півфіналі взяв переконливий реванш у Джонса, а у фіналі обіграв і Джадда Трампа (3:0).

У перегонах за максимумом

У групі №6 (Джо О’Коннор, Джадд Трамп, Девід Гілберт, Ноппон Саєнгхам, Джек Джонс, Джек Лісовський та Том Форд) також були спроби максимуму. Гравці відчувають, що турнір не є рейтинговим, і все, що можна втратити – це лише призові. Тому і йдуть на ризик. Отже…

О’Коннор у матчі з Фордом примудрився не забити останню чорну!

Джонс не забив жовту кулю в поєдинку з Трампом

Була ще одна спроба Трампа в зустрічі з Фордом, проте зупинилася на позначці в 104 очка.

An extraordinary effort from Jak Jones, narrowly missing his second 147 in professional play!



Jones continues to make history, extending his record to 27 centuries in a single professional tournament 🔥@BetVictor #CLSnooker pic.twitter.com/JJZqrzm3cX — BetVictor Championship League Snooker (@CLSnooker) January 22, 2025

Ну і на додачу Лісовський схибив на останній чорній у матчі з Джонсом. Тобто за два дні глядачі побачили 4 реальних спроби зробити максимальну серію!

Додамо, що цього разу Джонс посів лише 5 сходинку (і зрештою пробився до групи №7!!!), а Джадд Трамп у фіналі здолав Джо О’Коннора – 3:0.

Максимум і невдача Гілберта

У групі №7 склад гравців був не таким зірковим, як, наприклад, у групі №5. За останню путівку до "Групи переможців" змагалися Девід Гілберт, Ноппон Саєнгхам, Джек Джонс, Ріккі Волден, Чжоу Юелун, Сяо Годун та Джо О’Коннор.

Втім, Джонс, мабуть, перенаситився Лігою чемпіонів. Врешті-решт, він увійшов до історії снукеру як гравець, який першим зробив 32 (!) сотенні серії на одному турнірі. Навіть важко уявити, коли хтось зможе перевершити цей результат. Ну і свій перший максимум він також оформив тут, у Лестері. Мабуть, тому після програного першого матчу (Волдену, 0:3) валлієць знявся з турніру. Тож всім його суперникам було нараховано по одній перемозі без виграних фреймів.

У цій групі також були спроби зробити максимальний брейк. Але якщо Саєнгхам зупинився на 12-й червоній у матчі з Юелуном, то Гілберту вдалося набрати 147 очок за підхід в поєдинку проти цього ж суперника!

Девід став 27-м гравцем, який зробив не менше трьох максимумів у офіційних турнірах. При цьому два попередніх він оформив також у Лізі чемпіонів – у 2015 та 2019. Нинішній максимум Гілберта – 211-й в офіційній історії снукеру та дев’ятий в поточному сезоні.

Гілберт вийшов у півфінал з четвертого місця і здолав переможця групи Рікі Волдена, який до цього не програв жодного матчу. А в іншому півфіналі Сяо Годун не залишив шансів Ноппону Саєнгхаму. Китаєць оформив серії в 75, 100 і 123 очки, не дозволивши супернику набрати жодного очка. Фінал пройшов у напруженій боротьбі, але у вирішальній партії вправнішим був Сяо – 3:2, і він продовжить боротьбу на турнірі.

Що далі

Отже, за результатами матчів у групах №№1-7 визначилися семеро переможців. Вони й сформували "Групу переможців". Це (в порядку виграшу груп) Хоссейн Вафаеї, Сі Цзяхуей, Кайрен Вілсон, Марк Селбі, Метью Селт, Джадд Трамп і Сяо Годун. Матчі пройдуть у Лестері 4-5 лютого.

Проте любителям снукеру не доведеться нудьгувати. Вже в понеділок, 27 січня, стартує рейтинговий турнір Machineseeker German Masters. Змагатимуться спортсмени на арені Tempodrom у центрі німецької столиці. Перші поєдинки стартують о 16:00 за київським часом, вечірня сесія почнеться о 21:00. Телетрансляції заплановано на каналах "Євроспорт 1" та "Євроспорт 2". Не пропустіть!

Володимир Кунгуров для Чемпіона