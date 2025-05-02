Востаннє так програвав підозрюваному в педофілії: О'Салліван вперше з 2006 року за сесію не взяв жодного фрейму

Під час другої сесії півфіналу чемпіонату світу зі снукеру Ронні О'Салліван програв усі 8 фреймів китайцю Чжао Сіньтуну.

Як повідомляє LiveSnooker, це лише четвертий випадок, коли О'Салліван програє сесію 0:8 у театрі "Крусібл", який приймає чемпіонат світу з 1977 року.

Уперше таке трапилося ще 1994 року. Тоді "ракета" провалив сесію другого раунду проти Джона Паррота.

1994 (vs John Parrott)

1998 (vs John Higgins)

2006 (vs Graeme Dott)

2025 (vs Zhao Xintong)



Ronnie O'Sullivan is whitewashed in a session at The Crucible for only the fourth time 😲 pic.twitter.com/V35a5z1jlS — Live Snooker (@Livesnooker) May 2, 2025

Також таке було в півфіналах із Джоном Хіггінсом (1998) і Гремом Доттом (2006). Зазначимо, що Дотта нещодавно затримала поліція за підозрою в сексуальних злочинах над дітьми.

Для "ракети" це 33-й поспіль чемпіонат світу. 49-річний англієць дебютував ще в 1993 році. Тоді він відразу вилетів від Алана Макмануса, який на той момент посідав 13 місце світового рейтингу.

Востаннє "ракета" тріумфував у 2022 році. Попередні два чемпіонати світу Ронні завершував на стадії 1/4 фіналу.

Ронні за кар'єру 7 разів ставав чемпіоном World Snooker Championship. Вперше це йому вдалося лише на дев'ятому ЧС у 2001 році. Зазначимо, що у попередніх восьми випадках О'Салліван навіть не проходив до фіналу.

Нинішній чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.