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Востаннє так програвав підозрюваному в педофілії: О'Салліван вперше з 2006 року за сесію не взяв жодного фрейму

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 15:31
Востаннє так програвав підозрюваному в педофілії: О'Салліван вперше з 2006 року за сесію не взяв жодного фрейму
Ронні О'Салліван
Getty images

Під час другої сесії півфіналу чемпіонату світу зі снукеру Ронні О'Салліван програв усі 8 фреймів китайцю Чжао Сіньтуну.

Як повідомляє LiveSnooker, це лише четвертий випадок, коли О'Салліван програє сесію 0:8 у театрі "Крусібл", який приймає чемпіонат світу з 1977 року.

Уперше таке трапилося ще 1994 року. Тоді "ракета" провалив сесію другого раунду проти Джона Паррота.

Також таке було в півфіналах із Джоном Хіггінсом (1998) і Гремом Доттом (2006). Зазначимо, що Дотта нещодавно затримала поліція за підозрою в сексуальних злочинах над дітьми.

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Для "ракети" це  33-й поспіль чемпіонат світу. 49-річний англієць дебютував ще в 1993 році. Тоді він відразу вилетів від Алана Макмануса, який на той момент посідав 13 місце світового рейтингу.

Востаннє "ракета" тріумфував у 2022 році. Попередні два чемпіонати світу Ронні завершував на стадії 1/4 фіналу.

Ронні за кар'єру 7 разів ставав чемпіоном World Snooker Championship. Вперше це йому вдалося лише на дев'ятому ЧС у 2001 році. Зазначимо, що у попередніх восьми випадках О'Салліван навіть не проходив до фіналу.

Нинішній чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

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