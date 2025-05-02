Востаннє так програвав підозрюваному в педофілії: О'Салліван вперше з 2006 року за сесію не взяв жодного фрейму
Під час другої сесії півфіналу чемпіонату світу зі снукеру Ронні О'Салліван програв усі 8 фреймів китайцю Чжао Сіньтуну.
Як повідомляє LiveSnooker, це лише четвертий випадок, коли О'Салліван програє сесію 0:8 у театрі "Крусібл", який приймає чемпіонат світу з 1977 року.
Уперше таке трапилося ще 1994 року. Тоді "ракета" провалив сесію другого раунду проти Джона Паррота.
Також таке було в півфіналах із Джоном Хіггінсом (1998) і Гремом Доттом (2006). Зазначимо, що Дотта нещодавно затримала поліція за підозрою в сексуальних злочинах над дітьми.
Для "ракети" це 33-й поспіль чемпіонат світу. 49-річний англієць дебютував ще в 1993 році. Тоді він відразу вилетів від Алана Макмануса, який на той момент посідав 13 місце світового рейтингу.
Востаннє "ракета" тріумфував у 2022 році. Попередні два чемпіонати світу Ронні завершував на стадії 1/4 фіналу.
Ронні за кар'єру 7 разів ставав чемпіоном World Snooker Championship. Вперше це йому вдалося лише на дев'ятому ЧС у 2001 році. Зазначимо, що у попередніх восьми випадках О'Салліван навіть не проходив до фіналу.
Нинішній чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.