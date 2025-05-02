Шок у "Крусіблі": О'Салліван програв другу сесію півфіналу з рахунком 0:8
Друга сесія півфіналу World Snooker Championship 2025 між Ронні О'Салліваном та Чжао Сіньтунем обернувся провалом для легендарного англійця. "Ракета" програв із рахунком 0:8.
Перша сесія між снукеристами була зіграна вчора, 1 травня, і завершилася внічию – 4:4.
Сіньтун, який має статус аматора через 20-місячну дискваліфікацію через ставки, зараз виграє 12:4.
Третя сесія продовжиться сьогодні ввечері. Поєдинок триватиме до 17 перемог, тому Чжао вже сьогодні може оформити путівку в фінал.
Зазначимо, у першому колі англієць здолав Алі Картера, а в другому переграв Пан Цзюньсюя (13:4). У матчі 1/4 фіналу він з проблемами переміг Сі Цзяхуея.
Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Подію приймає театр "Крісібл". Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.