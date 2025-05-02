Шок у "Крусіблі": О'Салліван програв другу сесію півфіналу з рахунком 0:8

Друга сесія півфіналу World Snooker Championship 2025 між Ронні О'Салліваном та Чжао Сіньтунем обернувся провалом для легендарного англійця. "Ракета" програв із рахунком 0:8.

Перша сесія між снукеристами була зіграна вчора, 1 травня, і завершилася внічию – 4:4.

Сіньтун, який має статус аматора через 20-місячну дискваліфікацію через ставки, зараз виграє 12:4.

Zhao Xintong wins EIGHT frames in a row against Ronnie O'Sullivan in a whitewash session! 😱



He is just five frames away from the final at The Crucible.#WorldChampionship pic.twitter.com/W9TT63EJSD — TNT Sports (@tntsports) May 2, 2025

Eights frames out of eight



AGAINST RONNIE O’SULLIVAN



An incredible session from Zhao Xintong 👏#MagicMoments | @midnite | #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/QAf1rHg3am — WST (@WeAreWST) May 2, 2025

Третя сесія продовжиться сьогодні ввечері. Поєдинок триватиме до 17 перемог, тому Чжао вже сьогодні може оформити путівку в фінал.

Зазначимо, у першому колі англієць здолав Алі Картера, а в другому переграв Пан Цзюньсюя (13:4). У матчі 1/4 фіналу він з проблемами переміг Сі Цзяхуея.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Подію приймає театр "Крісібл". Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.