О'Салліван відреагував на смерть найуспішнішого фінського більярдиста
Найуспішніший більярдист Фінляндії Міка Іммонен помер після боротьби зі складною хворобою.
Про це фінському виданню Yle повідомила сім'я Міки.
Йому було 52 роки. "Айсмен" помер у Нью-Йорку. Він страждав від агресивного раку товстої та прямої кишки, який був виявлений у грудні 2023 року. В Америці проходив лікування.
Іммонен був одним із найуспішніших гравців у пул у 2000-х роках. Зокрема, ставав чемпіоном світу в 2001 та 2009 роках.
На його смерть відреагував культовий гравець у снукер Ронні О'Салліван.
"Так сумно чути про смерть мого друга Міки, якого я мало бачив, але про якого завжди пам'ятав. Часом він зупинявся в мене вдома у Великій Британії та насолоджувався нашими пробіжками в лісі.
Це був один з найвидатніших більярдистів покоління. Для мене було честю розділити з ним більярдний стіл, але я ніколи не забуду й особистий час, проведений разом. Дуже сумую", – написав Ронні.