Робертсон став четвертим гравцем в історії, який формив понад 1000 сенчурі

Ніл Робертсон став лише четвертим гравцем в історії професійного снукеру, який досяг позначки в 1000 сенчурі, після того, як зробив 105-очковий брейк під час перемоги над Умутом Дікме з рахунком 6:1 у кваліфікації International Championship.

Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.

Австралієць приэднався до Ронні О'Саллівана, Джона Хіггінса та Джадда Трампа, які також досягли цього показника.

Наступним, хто подолає цей бар'єр, ймовірно, буде Марк Селбі, який наразі має 911 сенчурі за кар'єру.

Робертсон не вперше досягає знакових успіхів, пов'язаних із сенчурі-брейками. У сезоні 2013/14 він став першим гравцем, який досяг 100 сенчурі за один сезон.

Сенчурі (або сенчурі-брейк) – це серія зі 100 і більше очок, набраних в одному підході до столу в снукері.

Нагадаємо, Юліан Бойко поступився на цьому турнірі валлійцю Марку Вільямсу.