Він дуже вибагливий: майстер розповів, як О'Салліван підбирає кий для гри

Всесвітньо відомий майстер київ Джон Перріса, який робить снаряд для Ронні О'Саллівана, зізнався, що "ракета" є вибагливим снукеристом. Іноді розуміти один одного допомагає те, що Перріс вперше зробив кий для Ронні ще тоді, коли йому було 11 років.

Про це він розповів у коментарі для BBC.

"У нас є розміри, які, як ми знаємо, подобаються Ронні. Він досить вибагливий! Люди кажуть: "О, Ронні міг би грати з чим завгодно". Дійсно, він міг би, але не на тому рівні, на якому він хоче. Він просто шукає якийсь маленький рух тут і там, відчуття, і я думаю, що просто хоче повернутися до того, що в нього було раніше", – сказав майстер київ.

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Перріс також розповів, чому Ронні викликає захоплення в любителів снукеру.

"Люди просто люблять спостерігати за ним. Він іноді трохи неслухняний. Він сам по собі. Він робить те, що хоче. Тож, гадаю, люди це розуміють і люблять його за це. Ми ж, мабуть, друзі. Він знає, що я поруч, якщо йому щось знадобиться. Йому насправді не потрібно просити про послугу, бо я завжди це зроблю", – додав він.

Джон схвально відгукнувся і про свою роботу, якій віддав більшу частину свого життя.

"Звучить трохи пихато, але так, моя робота – це мистецтво. Я не буду в Луврі з києм, але в кожен з них вкладено багато гордості. Я відчуваю щастя, коли бачу, що гравці з моїми киями досягають успіхів. У цьому вся суть – бачити, як перемагає щось, що ми створили. Я ніколи не підніму трофей, але просто думаю: "Це маленька річ, яку ми зробили для того гравця", – зізнався Перріс.

Нагадаємо, на цьогорічному World Snooker Championship 2025 Ронні дійшов до півфіналу. У першому колі англієць здолав Алі Картера, а в другому переграв Пан Цзюньсюя (13:4). У матчі 1/4 фіналу він з проблемами переміг Сі Цзяхуея.

Після двох сесії проти Чжао Сіньтуна "ракета" поступається з рахунком 4:12. Гра триватиме до 17 перемог. Другу сесію Ронні програв із рахунком 0:8.