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Триразовий чемпіон світу висловився про суперництво Вілсона і Трампа

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 15:35
Триразовий чемпіон світу висловився про суперництво Вілсона і Трампа
Кайрен Вілсон
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Триразовий чемпіон світу зі снукеру Марк Вільямс оцінив суперництво Кайрена Вілсона і Джадда Трампа. Перший – чинний чемпіон World Snooker Championship, інший – лідер світового рейтингу.

Слова Вільямса цитує Metro.co.uk.

"Приємно бачити, як він показує рівень опозиції Трампу і дає йому гру. Трамп був домінуючим гравцем, але Кайрен не боїться його і взяв верх над ним у фіналі.

Це гарне суперництво, тому що, коли вони грають один з одним, преса нарощує це суперництво, і між ними виникає трохи напруги. Звичайно, у приємному сенсі", – сказав Вільямс.

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Зазначимо, що сам Кайрен вважає, що Джадд Трамп цього року є серед головних фаворитів на перемогу. Колишній шотландський гравець у снукер Алан Макманус пояснив, що Трампу вдало виступати на ЧС заважає специфіка театру "Крусібл".

35-річний Трамп незмінно бере участь у World Snooker Championship з 2006 року. Він двічі виходив до фіналу (2011 та 2022), а в 2019 році зумів стати чемпіоном світу. Минулого року вибув на стадії 1/4 фіналу.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, легендарний Ронні О'Салліван оцінив власні шанси вдало виступити на World Snooker Championship 2025.

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