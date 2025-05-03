Сіньтун: Весь зал уболівав за Ронні, але він на це заслужив

Китайський снукерист Чжао Сіньтун прокоментував свою перемогу над Ронні О'Салліваном у півфіналі World Snooker Championship 2025. Він визнав, що дуже поважає англійця.

Про це він сказав у коментарі для TNT Sports.

"Раніше, коли я грав з Ронні, я нервував, бо дуже хотів перемогти, але цього разу я не чинив на себе надто великого тиску. Я почувався набагато більш розслаблено і отримав задоволення від гри – і в підсумку зіграв досить добре. Він дав мені кілька шансів, і я ними скористався. Я відчував, що весь зал вболівав за Ронні. Але, чесно кажучи, я вважаю, що він це заслужив. Він уже сім разів вигравав тут і цілком здатен виграти восьмий. Тому я сказав собі не розслаблятися, бо знаю, що він може відігратися з майже будь-якого рахунку. Я просто намагався зосереджуватись на кожному ударі і максимально використовувати кожну нагоду, яку він мені давав", – сказав Чжао.

Сіньтун також визнав, що ще рано думати про перемогу на турнірі, хоч він і за крок до неї.

" Цей турнір відчувається абсолютно особливим. Жоден китайський або азійський гравець ще його не вигравав. Кожна перемога тут дається неймовірно важко. Навіть попри те, що я вийшов до фіналу, попереду ще довгий шлях", – додав Сіньтун.

Сіньтун у півфіналі просто розгромив семиразового чемпіона світу О'Саллівана.

28-річний Чжао став лише другим китайським гравцем, який дійшов до фіналу. У 2016 подібне вдалося Діну Цзюньхуею, який програв вирішальний матч Марку Селбі.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.