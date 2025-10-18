Ларков і Казаков – чемпіони Європи зі снукеру

В албанському місті Голем завершився чемпіонат Європи зі снукеру. Українці Антон Казаков і Михайло Ларков стали чемпіонами в командному змаганні.

У фіналі українська команда переграла збірну Мальти з рахунком 3:1.

Снукер – чемпіонат Європи

Фінал, 18 жовтня

Україна – Мальта 3:1

В 1/8 фіналу Казаков і Ларков переграли Угорщину (3:2). Потім вдалося вибити команду Польщі (3:1), за яку грав Cебастьян Мілевський - чемпіон світу серед аматорів.

У півфіналі українці були сильнішими за збірну Вельсу – 3:1. За валлійців грав Альфі Девіс, який цього року серед професіоналів грав у Лізі чемпіонів (вибув після групового етапу) та на British Open, де поступився (0:4) зірковому Нілу Роберстону.

За мальтійців виступали Філіп Ціантар та Ісаак Борг, які також досягали солідних успіхів на аматорському рівні.

Зазначимо, що 20-річний Казаков був учасником мейн-туру з 2022 по 2024 рік, але серед професіоналів не зміг затриматися. 16-річний Ларков минулого року став чемпіоном України зі снукеру.

Нагадаємо, наразі статус професіонала серед українців має лише Юліан Бойко.