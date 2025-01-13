Самуельссон: Мене дратує питання про повернення росіян
Себастьян Самуельссон
NRK
Зірковий шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон зізнався, що його дратує навіть сам факт обговорення можливого повернення російських біатлоністів до міжнародних змагань під час війни в Україні.
"Чесно кажучи, мене дратує, коли порушується це питання. Це зовсім не те, що має обговорюватися. В Україні тривають бойові дії, і спортсмени не повинні повертатися. Це питання не актуальне", – заявив швед.
Нагадаємо, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відсторонив російських і білоруських біатлоністів від міжнародних змагань під своєю егідою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Самуельссон є одним із найбільш послідовних прихильників відсторонення росіян від міжнародного спорту.
Раніше повідомлялося про те, що Самуельссон виступить на шоу-гонці в Стокгольмі 3 березня.