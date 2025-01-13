Самуельссон: Мене дратує питання про повернення росіян

Зірковий шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон зізнався, що його дратує навіть сам факт обговорення можливого повернення російських біатлоністів до міжнародних змагань під час війни в Україні.

Спортсмена цитує NRK.

"Чесно кажучи, мене дратує, коли порушується це питання. Це зовсім не те, що має обговорюватися. В Україні тривають бойові дії, і спортсмени не повинні повертатися. Це питання не актуальне", – заявив швед.

Нагадаємо, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відсторонив російських і білоруських біатлоністів від міжнародних змагань під своєю егідою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Самуельссон є одним із найбільш послідовних прихильників відсторонення росіян від міжнародного спорту.

Раніше повідомлялося про те, що Самуельссон виступить на шоу-гонці в Стокгольмі 3 березня.