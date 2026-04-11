Зірковий ветеран вирішив продовжити кар’єру

Іменитий словенський біатлоніст Яков Фак вирішив продовжити свою кар'єру ще щонайменше на один сезон.

Про це повідомляє Delo.

Через травму коліна сезон-2025/26 для Фака виявився невдалим. Проте 38-річний ветеран вирішив залишитися в спорті ще щонайменше на рік та сподівається, що наступний сезон буде для нього більш успішним.

"Я думаю, що ще можу покращити свою фізичну форму, щоб до наступної зими бути ще краще підготовленим і конкурентоспроможним. Так завжди буває: якщо ви не задоволені результатами, вам потрібно шукати свої приховані таланти", – заявив спортсмен.

Фак виступає на Кубку світу з сезону-2006/07. До 2010 року він представляв свою рідну Хорватію, після чого змінив спортивне громадянство.