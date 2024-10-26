Брезаз-Буше назвала головну мету на сезон-2024/25

Зіркова французька біатлоністка Жюстін Брезаз-Буше заявила, що її головним завданням на майбутній сезон-2024/25 є перемога в загальному заліку Кубку світу.

28-річну спортсменку цитує NeveItalia.

"Чесно кажучи, чемпіонат світу – найважливіший етап сезону, але подивимося, коли настане час. Я більше думаю про початок зими та сезону в цілому, про можливість керувати фізичним аспектом та логістикою разом із сім'єю.

Якщо говорити зовсім конкретно, то одна з моїх мрій – здобути наприкінці сезону Великий кришталевий глобус, який є Святим Граалем біатлону. У мене є ще кілька сезонів, щоб це зробити, але це мета вже на цю зиму. Для цього мені доведеться бути на своєму рівні на кожному етапі. Ми почнемо думати про це наприкінці сезону, коли почнемо підраховувати очки після чемпіонату світу", – заявила Брезаз-Буше.