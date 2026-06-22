Титулована французька біатлоністка готуватиметься до наступного сезону окремо від збірної

Олімпійська чемпіонка Ігор-2022 Жюстін Бреза-Буше готуватиметься до біатлонного сезону-2026/27 окремо від основної команди збірної Франції.

Про це повідомила Федерація лижного спорту Франції.

Титулована спортсменка займатиметься за індивідуальним планом, перебуваючи поруч із родиною.

"З наближенням сезону 2026/27 Жюстін Бреза-Буше вирішила побудувати свої тренування навколо збалансованого способу життя, в якому її сім'я відіграє центральну роль. Це рішення випливає з особистих та спортивних роздумів, проведених у тісній співпраці зі збірною Франції з біатлону, національним технічним директором та президентом Федерації лижного спорту Франції", – йдеться у заяві Федерації.

Тренерський штаб збірної Франції підтримав рішення біатлоністки. Підготовка у спокійній обстановці повинна допомогти Жюстін набрати оптимальну форму.

Зазначимо, що Жюстін Бреза-Буше є однією з лідерок збірної Франції. Вона п'ять разів ставала чемпіонкою світу та вигравала "золото" Олімпіади-2022 у масстарті.

Минулий сезон виявився не надто успішним для 29-річної француженки. Вона двічі підіймалася на подіум в Кубку світу: здобула "золото" в індивідуальній гонці в Нове-Место та "бронза" у масстарті в Ансі. На Іграх-2026 найкращим результатом Бреза-Буше стало 27-ме місце в масстарті. Згодом Жюстін пояснила свій невдалий виступ на Олімпіаді.