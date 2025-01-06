Давідова пропустить етап Кубку світу в Обергофі

Тренерський штаб збірної Чехії визначився зі складом на четвертий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі. До нього не увійшла лідер жіночої команди, Маркета Давідова.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Чехії.

Склад збірної Чехії:

Чоловіки: Вітеслав Хорніг, Міхал Крчмар, Йонас Маречек, Адам Вацлавік

Жінки: Люція Харватова, Джессіка Їслова, Крістіна Отцовска, Тереза Воборніклва

Нагадаємо, Давідова пропускала третій етап у Ансі та Різдвяну гонку через проблеми зі спиною, і не встигла відновитися за час новорічної паузи.

Етап у Обергофі пройде з 9 до 12 січня. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.

Раніше повідомлялося, що етап у Обергофі також пропустить Ліза Віттоцці.