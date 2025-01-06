Давідова пропустить етап Кубку світу в Обергофі
Маркета Давідова
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Тренерський штаб збірної Чехії визначився зі складом на четвертий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі. До нього не увійшла лідер жіночої команди, Маркета Давідова.
Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Чехії.
Склад збірної Чехії:
Чоловіки: Вітеслав Хорніг, Міхал Крчмар, Йонас Маречек, Адам Вацлавік
Жінки: Люція Харватова, Джессіка Їслова, Крістіна Отцовска, Тереза Воборніклва
Нагадаємо, Давідова пропускала третій етап у Ансі та Різдвяну гонку через проблеми зі спиною, і не встигла відновитися за час новорічної паузи.
Етап у Обергофі пройде з 9 до 12 січня. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.
Раніше повідомлялося, що етап у Обергофі також пропустить Ліза Віттоцці.