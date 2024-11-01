Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Підручний назвав свій пріоритет на найближчі два роки

Олег Дідух — 1 листопада, 14:55
Підручний назвав свій пріоритет на найближчі два роки
Дмитро Підручний
Український біатлон/Дмитро Євенко

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний зізнався, що його пріоритетом наразі є підготовка до зимової Олімпіади-2026, а не до сезону-2024/25.

Чемпіона світу 2019 року цитує Суспільне.

"Не сказав би, що готуюся саме до цього сезону. Робота, зокрема, проведена влітку, має давати свої результати, насамперед, на Олімпіаді. За менш ніж два роки до Олімпійських ігор треба готуватися саме до них, якщо я планую брати участь. План гонок, в яких я збираюся бігти впродовж сезону, розробляється саме таким чином, аби підготовка йшла до Олімпіади. Звичайно, корективи можуть вноситися залежно від результатів, стану здоров'я і навантаження, яке дає тренер.

У мене з тренером є розуміння, але ми поки цього оголошувати не будемо — багато буде залежати, в якому стані я перебуватиму і як почнеться сезон. Навіть те, що я зараз захворів, теж вносить певні корективи в підготовку. Будемо дивитися за ситуацією, чи будемо змінювати плани, які зараз є, чи будемо залишати", – заявив Підручний.

Раніше повідомлялося про те, що Підручний виступить на Різдвяній гонці 2024 року. Новий сезон Кубку світу з біатлону стартує 30 листопада у фінському Контіолахті.

Олімпійські ігри 2026 Дмитро Підручний збірна України з біатлону

Дмитро Підручний

Дістатися валу – з самого підвалу! Українські біатлоністи "топлять" за нові правила, старі лідери – проти новинок
"Айн", але поки що без "цвай". Став відомим один учасник від України в Різдвяній гонці 2024
Підручний: Семенов – найсильніший у збірній серед тих, з ким я тренувався
Підручний: Є юнаки і дівчата, які подають великі надії
Дмитро Підручний: Малий вже стріляє, а конкуренти дихають у спину

Останні новини