Підручний назвав свій пріоритет на найближчі два роки

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний зізнався, що його пріоритетом наразі є підготовка до зимової Олімпіади-2026, а не до сезону-2024/25.

Чемпіона світу 2019 року цитує Суспільне.

"Не сказав би, що готуюся саме до цього сезону. Робота, зокрема, проведена влітку, має давати свої результати, насамперед, на Олімпіаді. За менш ніж два роки до Олімпійських ігор треба готуватися саме до них, якщо я планую брати участь. План гонок, в яких я збираюся бігти впродовж сезону, розробляється саме таким чином, аби підготовка йшла до Олімпіади. Звичайно, корективи можуть вноситися залежно від результатів, стану здоров'я і навантаження, яке дає тренер.

У мене з тренером є розуміння, але ми поки цього оголошувати не будемо — багато буде залежати, в якому стані я перебуватиму і як почнеться сезон. Навіть те, що я зараз захворів, теж вносить певні корективи в підготовку. Будемо дивитися за ситуацією, чи будемо змінювати плани, які зараз є, чи будемо залишати", – заявив Підручний.