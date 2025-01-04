Стало відомо, коли Віттоцці повернеться на Кубок світу
Технічний директор збірної Італії з біатлону Клаус Хьолльрігль пояснив, чому Ліза Віттоцці пропустить етап Кубку світу в Обергофі та розповів, коли чинна володарка Великого кришталевого глобуса повернеться в гонки.
Хьолльрігля цитує FondoItalia.
"Ліза досі відчуває дискомфорт у спині, через це вона була змушена пропускати тренування. У неї немає серйозних проблем, але їй просто не вистачає фізичної форми. Ліза повинна працювати на тренуваннях, щоби повернутися на свій рівень.
Разом ми вирішили, що не варто їхати в Обергоф, бо тіло – це головна цінність спортсмена. У будь-якому випадку, загальний залік Кубку світу – це не проблема. Повернення планується на Рупольдинг, після чого Ліза повинна набрати форму до чемпіонату світу", – заявив Хьолльрігль.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу відбудеться з 15 до 19 січня.