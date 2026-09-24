Джакомель: Вперше в житті не маю чітких цілей
Томмазо Джакомель
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Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель зізнався, що через проблеми зі здоров'ям не ставить перед собою жодних завдань на новий зимовий сезон.
Слова спортсмена наводить NordicMag.
"Вперше в житті я відчуваю, що не маю чітких цілей. Зараз я перебуваю не в тій формі, в якій зазвичай буваю в цей період року. Тому, думаю, цієї зими мені доведеться запастися терпінням, адже, на мою думку, сезон може бути досить непередбачуваним", – заявив італієць.
Нагадаємо, кінцівку минулого сезону Джакомель пропустив через проблеми з серцем. Після повернення до тренувань Томмазо наприкінці червня вивихнув плече на тренуванні.
Зазначимо, що до проблем із серцем Джакомель претендував на перемогу в загальному заліку Кубку світу.