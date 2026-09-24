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Джакомель: Вперше в житті не маю чітких цілей

Олег Дідух — 24 вересня 2026, 16:07
Джакомель: Вперше в житті не маю чітких цілей
Томмазо Джакомель
Getty Images

Зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель зізнався, що через проблеми зі здоров'ям не ставить перед собою жодних завдань на новий зимовий сезон.

Слова спортсмена наводить NordicMag.

"Вперше в житті я відчуваю, що не маю чітких цілей. Зараз я перебуваю не в тій формі, в якій зазвичай буваю в цей період року. Тому, думаю, цієї зими мені доведеться запастися терпінням, адже, на мою думку, сезон може бути досить непередбачуваним", – заявив італієць.

Нагадаємо, кінцівку минулого сезону Джакомель пропустив через проблеми з серцем. Після повернення до тренувань Томмазо наприкінці червня вивихнув плече на тренуванні.

Зазначимо, що до проблем із серцем Джакомель претендував на перемогу в загальному заліку Кубку світу.

Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель

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