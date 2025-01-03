Віттоцці пропустить етап Кубку світу в Обергофі

Зіркова біатлоністка Ліза Віттоцці пропустить четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії.

В Німеччині "Скуадру адзурру" представлять 12 спортсменів:

Чоловіки: Лукас Хофер, Дідьє Біона, Елія Дзені, Томмазо Джакомель, Патрік Браунхофер, Марко Барале.

Жінки: Доротея Вірер, Ханна Аухенталлер, Мікела Каррара, Самуела Комола, Іларія Скаттоло, Мартіна Трабуккі.

Нагадаємо, раніше Віттоцці через проблеми зі спиною пропустила перші три етапи Кубку світу – в Контіолахті, Гохфільцені та Ансі. Італійка є чинною володаркою Великого кришталевого глобуса.

Етап в Обергофі відбудеться з 9 до 12 січня. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.